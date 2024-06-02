شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 20 طنا و813 كيلو مصنعات لحوم وهياكل دواجن وأسماك مملحة فاسدة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة على تكثيف الحملات والقوافل البيطرية لمواجهة الأمراض التى تصيب الثروة الحيوانية والحفاظ عليها لكونها تعد مصدر دخل كبير للمربين خاصة الصغار منهم.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال اطلاعه على تقرير مجهودات مديرية الطب البيطري خلال شهر مايو، والتي ضمت نتائج الحملات التي نفذتها مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع مباحث التموين والأحياء والمراكز والمدن، وذلك في مجال التفتيش علي اللحوم وتمشيط الأسواق للتأكد من جودة وسلامة الأغذية بها قبل طرحها للمواطنين.



ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية

وأسفرت الحملات عن تحرير 35 محضرا وضبط 20 طنا و831 كجم) مصنعات لحوم ومصنعات هياكل دواجن ومقطعات لحوم وكبدة وأسماك مملحة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.



هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وفي مجال الطب الوقائي تم استكمال فعاليات الحملة القومية حيث تم تحصين (144711) رأس ماشية ضد مرض "الجلد العقدي، الحمي القلاعية"، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وفي مجال أعمال مكافحة مرض أنفلونزا الطيور، تم سحب عينات لـ36 مزرعة للتأكد من خلوها من مرض أنفلونزا الطيور، وتحصين عدد (36600) طائر بلقاح انفلونزا الطيور، كما تم تنفيذ زيارات منزلية استهدفت 23 منزل، إلى جانب أنه تم استخراج 320 تصريح ذبح لعدد (324) ألف طائر.

وفي مجال القوافل الطبية العلاجية، تم تنفيذ قافلة علاجية مجانية بمركز ومدينة أبو النمرس بالتعاون مع الهيئة القبطية الانجيلية وعمل رش وتجريع وعلاج عدد (2310) رأس ماشية، إلى جانب تتظيم 61 ندوة إرشادية لتوعية المربيين عن كيفية الوقاية من الأمراض المشتركة وأهمية التحصين ومرض السعار.

وفي مجال إدارة المجازر والمذبوحات، تم ذبح 13270 رأس ماشية، وذبح 1317980 طائرا.

وفي مجال الصحة العامة والامراض المشتركة تم عمل أختبارات بروسيلا باجمالي 3201 رأس ماشية، وتحصين 325 رأس ماشية، وبالنسبة لاختبارات الدرن استهدفت 2744 أبقار وجاموس.

وفي مجال التلقيح الاصطناعي تم تلقيح 740 رأس ماشية، وعمل متابعات لـ548 رأس ماشية، وعدد ولادات 363 رأسا.

وفي مجال الترقيم والتسجيل تم ترقيم 1779 رأس ماشية إلى جانب أنه تم التأمين على 316 رأس ماشية.

وفي نفس الإطار، تمكنت جهود محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط مخزن به 3.5 طن هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الادمي بمنطقة كرداسة وتم تحرير محضر بالواقعة كما تم ضبط سيارة نقل محملة بـ1.5 طن عجينة سجق وسجق غير صالحة للاستهلاك الادمي وتم تحرير محضر بالواقعة بإجمالي 5 أطنان مضبوطات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.