شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 30% من مقررات تموين شهر يونيو 2024 فى أول يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصرف المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 30% من مقررات التموين عن شهر يونيو 2024 في أول يومين، كما يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة 20 إلى 25 %.

على جانب آخر، تستمر وزارة التموين في توفير السلع الأساسية لأصحاب البطاقات التموينية مع استمرار طرح السكر الحر الإضافى على البطاقات بسعر 27 جنيها للكيلو بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، وعدد 2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، بالإضافة إلى استمرار صرف السكر المدعم على البطاقات بمعدل كيلو لكل فرد بسعر 12.6 جنيه حتى 6 أفراد.