النشرة الجوية.. هيئة الأرصاد: الصيف بدأ وذروة الحرارة الشديدة بعد ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، مواعيد بداية فصل الصيف 2024 فلكيا ومناخيا في جميع محافظات مصر.

وقالت الأرصاد، إن فصل صيف 2024 بدأ أمس السبت 1 يونيو مناخيًا، لافتًة إلى أن فصل الصيف فلكيا سيبدأ يوم 20 يونيو الحالي.

وتأتي بداية فصل الصيف مناخيًا بالتزامن مع بدء موجة حارة إلى شديدة الحرارة على جميع مناطق مصر اعتبارًا من بداية أمس السبت ونهاية الجمعة.

وتستمر الموجة شديدة الحرارة اليوم الأحد على أغلب الأنحاء، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم على مناطق الجمهورية:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 37 درجة.

- السواحل الشمالية: 33 درجة.

- جنوب سيناء: 41 درجة.

- شمال الصعيد: 40 درجة.

- جنوب الصعيد: 45 درجة.

وتكون ذروة الموجة الحارة الحالية منتصف الأسبوع، وتأتي نتيجة التأثر بكتل هوائية قادمة من شبه الصحراء العربية، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.