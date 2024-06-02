وزير التنمية المحلية: 1.12 مليار جنيه استثمارات منظومة المخلفات بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، التسليم النهائي للمدفن الصحي الآمن بمنطقة شبرامنت لمحافظة الجيزة اليوم، بتكلفة إجمالية 35 مليون جنيه.

جاء ذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن محافظة الجيزة تحظى باهتمام كبير من الحكومة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة حيث يبلغ حجم الاستثمارات المُقدمة للمحافظة مليار و12 مليون جنيه، بما يساهم بشكل كبير من التخلص السليم والآمن بيئيا من مشكلة المخلفات بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه تم خلال ذلك تنفيذ مشروعات بالجيزة، ضمن عقد تنفيذ المرحلة الثانية والمتضمنة محطة وسيطة متحركة بمنطقة البدرشين بتكلفة 14 مليون جنيه.

كما تم رفع تراكمات تاريخية بمنطقة كعابيش لكمية 365 ألف طن والتي بلغت تكلفتها حوالي 62 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروع خلية دفن عملاقة على مساحة 70 فدانًا بجوار الخلية القديمة بتكلفة 280 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء مصنع معالجة وتدوير المخلفات بمنطقة شبرامنت على مساحة 18 فدانًا بإجمالي تكلفة 495 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه مُدرج أيضًا تنفيذ مدفنين آمنين في منطقتي العياط وأطفيح بالمحافظة بإجمالي تكلفة 126 مليون جنيه.

وأكد وزير التنمية المحلية، في بيان الأحد، أن اللجنة التي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، سلمت بصورة نهائية المدفن الصحي إلى محافظة الجيزة بما يضمن تنفيذ بنود الأعمال الواردة بعقود المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن مشروع المدفن الصحي للمخلفات بمنطقة شبرامنت هو مشروع متكامل يتضمن إنشاء عدة خلايا للدفن الصحي الآمن للمخلفات، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء المدفن الصحي الذي تم تسليمه اليوم على مساحة 10 أفدنة وهو عبارة عن إنشاء خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية.

ويوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن، وغرفة للمولدات تحتوي على 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات، إضافة إلى وجود شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب.

كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى الأهمية القصوى لإنشاء المدفن الصحي الآمن بمنطقة شبرامنت حيث يساهم في الإصحاح البيئي والحد من انبعاثات ملوثات الهواء وتحقيق أعلى استفادة من المخلفات في محافظة الجيزة، فضلًا عن أنه يعد استكمالًا لخطة تحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة لتحقيق التكامل لمراحل المنظومة المختلفة من الجمع والنقل والتدوير مما يعد نقلة حضارية كبيرة للمحافظة.

وقال اللواء هشام آمنة، إن الوزارة تعمل جاهدة وبصورة مستمرة على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في الإسراع بتنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمختلف المحافظات، بما يساهم في تحسين مستوى النظافة والحصول على رضا المواطن.

وأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا وتمضي قدمًا وبخطوات متسارعة نحو تطوير منظومة تدوير المخلفات الصلبة حيث تم تخصيص اعتمادات مالية كبيرة خلال السنوات الأخيرة لإنشاء مشروعات البنية التحتية على أرض المحافظات، والتأكد من دخولها الخدمة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى نظافة الشوارع في أسرع وقت ممكن.