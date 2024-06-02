وكيل الأزهر يتفقد لجان بامتحانات الثانوية بالشرقية ويوجه رسالة للطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الأحد، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023-2024 م بمحافظة الشرقية، في اليوم الثاني للامتحانات والأول للقسم الأدبي، وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والتأكد من انضباط العمل بها، وتهيئة الجو المناسب للطلاب لتأدية امتحاناتهم.

وتفقد وكيل الأزهر، مقر لجنتي فتيات وبنين بلبيس، وأدى الطلاب الامتحان في مادتي الفقه والإنشاء للقسم الأدبي في هدوء واستقرار، وخلال التفقد، وحثَّ الطلاب على التركيز أثناء الإجابة على الأسئلة، والاجتهاد واستغلال الوقت واستثمار كل لحظة قبل الامتحان وفي أثناء الامتحان، فهذه المرحلة من أهم مراحل الطالب في مسيرته التعليمية.

وفي الشرقية اليوم؛ أدى 10590 طالبا وطالبة من القسم الأدبي امتحاناتهم، وقد بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية من القسم العلمي 32319 طالبا، و 27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و 36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و 27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و 36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.