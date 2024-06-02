شكرا لقرائتكم خبر عن حركة فتح: نثمن الجهود المصرية لضمان حقوق الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمّن عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، اليوم الأحد، الجهود المصرية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني والداعمة للقضية الفلسطينية ولوقف العدوان على قطاع غزة.

واستنكر "دولة"، في مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة التي تستهدف المدنيين وقوات الإغاثة الإنسانية في القطاع.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف وجود وكالة أونروا في قطاع غزة، ويمارس حرب تجويع وحصارًا بحق الشعب الفلسطيني، ويريد جعل قطاع غزة غير صالح للحياة.

وتابع: "نأمل تنفيذ وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأن تكون خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن جدية لوقف العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية".

وأشار المتحدث باسم حركة فتح، إلى أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، سيرفض خطة بايدن إذا كانت طريقًا لإنهاء العدوان، مضيفًا: "نأمل ألا تعزز خطة بايدن الفصل الجغرافي بين غزة والضفة الغربية".

في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 36439 شهيدًا و82627 مصابًا، منذ 7 أكتوبر الماضي، بحسب وكالات.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات بقطاع غزة أسفرت عن استشهاد 60 فلسطينيًا وإصابة 220 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفتت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.