شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تكشف حقيقة طرح شقق تابعة للهيئة بمقدم 16 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت هيئة الأوقاف المصرية ما يتم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي عن وجود شقق تابعة للهيئة بمقدم 16 ألف جنيه، وأكدت أن هذا الكلام غير صحيح.

وفى سياق آخر حققت إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من ١/ ٥/ ٢٠٢٤م حتى ٣١/ ٥/ ٢٠٢٤م مبلغًا وقدره (٢٧٠,٠٥٠,٣٦١) جنيهًا، بزيادة قدرها (٤٠,٥٩٩,٥٠١) جنيه، بنسبة تقدر بنحو ( ١٧.٧ % ) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ، وبزيادة قدرها (٧٦,٦٠٥,١٥٤) جنيهًا ، بنسبة تقدر بنحو ( ٣٩.٦ % ) ، عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .

وبلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من ١/ ٧/ ٢٠٢٣م حتى ٣١/ ٥/ ٢٠٢٤م مبلغًا وقدره (٢,٤٦٧,٦٠٠,١٥٢) جنيهًا ، بزيادة قدرها (٣٩٥,٥٠٩,٥٨٩) جنيهًا ، بنسبة تقدر بنحو ( ١٩.١ % ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ، وبزيادة قدرها ( ٦٦٣,٩٤٩,١٥٢) جنيهًا ، بنسبة قدرها ( ٣٦.٨ % ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.