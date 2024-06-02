شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الـ12 العبرية: أسر الرهائن تطالب بلقاء نتنياهو للضغط من أجل إعادتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين فى غزة، إنهم لن يوافقوا على أي استسلام لحماس وذلك على خليفة اقتراح الصفقة.



رسالة اسر الرهائن لنتنياهو

ونقلت القناة الـ12 العبرية رسالتهم الحادة لأعضاء مجلس الحرب والتي قالوا فيها "لن نوافق على أن يكون أحباؤنا طبقًا من فضة لإعادة حكم حماس إلى غزة".

وأضافوا: "نطالب أيضًا بلقاء رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء قبل جلسة مجلس الكابنيت، للتأكد بوضوح من أن أرواح أحبائنا لن تذهب سدى".