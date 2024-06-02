شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: إصابة 46 جنديا أثناء القتال 4 منهم فى حالة خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي بإصابة 46 جنديا في القتال منذ يوم الخميس 4 منهم حالتهم خطيرة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل جندى إسرائيلى خلال المعارك في غزة، وطالبت عائلات المحتجزين، بلقاء نتنياهو والوزراء قبل جلسة مجلس الكابنيت للتأكد من أن أرواح ذويها لن تذهب سدى.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ويتعرض السكان المدنيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تُشير التقارير إلى قصف منازل المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية، واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك تلك المحظورة دوليًا، مثل القنابل العنقودية والفسفورية البيضاء؛ مما أسفر عن خسائر فادحة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم.