شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. صرف 10 كيلو دقيق شهريا للفرد على بطاقة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الاحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار، ويرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

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صرف 10 كيلو دقيق شهريا للفرد على بطاقة التموين.. اعرف التفاصيل