شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر رفيع المستوى: انتهاء اجتماع ثلاثي بالقاهرة ضم وفدا أمنيا مصريا ووفدى أمريكا وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر رفيع المستوى انتهاء اجتماع ثلاثي بالقاهرة ضم الوفد الأمني المصري ووفود الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وقد تمسكت مصر بموقفها الثابت نحو ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى.

كما أكد الوفد الأمني المصري على مسئولية إسرائيل الكاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتمسك الوفد المصري بضرورة العمل الفوري لإدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات للقطاع يومياً، تشمل كافة المواد اللازمة سواء غذائية أو طبية أو وقود.