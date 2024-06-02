شكرا لقرائتكم خبر عن 240 يوما من الحرب.. إبادة جماعية تنفذها إسرائيل فى غزة.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على المدينة الفلسطينية لليوم الـ240 على التوالي، وجاء فيه التالي:

240 يوما على حرب الإبادة الجماعية.

3,247 مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.

46,439 شهيداً ومفقوداً.

10,000 مفقودٍ.

36,439 شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.

15,438 شهيداً من الأطفال.

32 استشهدوا نتيجة المجاعة.

10,231 شهيدة من النساء.

498 شهيداً من الطواقم الطبية.

70 شهيداً من الدفاع المدني.

147 شهيداً من الصحفيين.

7 مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.

520 شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.

148 مركزاً للإيواء استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".

82,627 جريحاً ومُصاباً.

%70 من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.

17,000 طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

11,000 جريح بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.

10,000 مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.

1,095,000 مصاب بأمراض معدية نتيجة النزوح.

20,000 حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.

60,000 سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.

350,000 مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية.

5,000 معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.

310 حالات اعتقال من الكوادر الصحية.

20 حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.

2 مليون نازح في قطاع غزة.

192 مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.

109 مدارس وجامعات دمرها الاحتلال بشكل كلي.

318 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

604 مساجد دمرها الاحتلال بشكل كلي.

200 مسجدٍ دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

3 كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

88,300 وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.

303,000 وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.

78,000 طن متفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة.

33 مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

55 مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

160 مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.

131 سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال.

206 مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.

33 مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة على قطاع غزة.