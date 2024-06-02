شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية مصر للطيران للتدريب تجتاز تفتيش وكالة الاتحاد الأوروبي للسلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في اجتياز تفتيش وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران EASA للعام ال18 على التوالي، وذلك للتدريب الفني.

وقد أكد مفتش الوكالة أن الأكاديمية تعد من أوائل المنظمات التدريبية التي قامت بتعديل برامجها التدريبية وأدلة إجراءات العمل للتوافق مع أحدث تشريعات الوكالة للتدريب الفني.

وقد أشاد بكافة عناصر العملية التدريبية النظرية و العملية، كما أبدى الوفد إعجابه بنظام الجودة بالأكاديمية، مشيرا لاعتباره مثالا يقتدى به للمنظمات التدريبية على مستوى العالم.

ومن جانبه أشاد الكابتن وليد سليمان رئيس الأكاديمية بالمجهود المبذول من السادة العاملين بالإدارة العامة للتدريب الفني والإدارة العامة للجودة، وأضاف أن هذا التجديد ويؤكد على جودة عناصر الأكاديمية ومستوى الخدمة المقدمة لعملائها الحاليين ويمنحها ثقة المزيد من العملاء.



