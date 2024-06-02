تأجيل محاكمة متهمين في قضية "حازمون الإرهابية" لـ2 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات، أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إعادة إجراءات محاكمة متهمين بالانضمام إلى جماعة حازمون الإرهابية، لجلسة 2 سبتمبر؛ للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي، ومحمـود زيدان، ومحمد نـبيل، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد.

كانت أصدرت محكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم بمعاقبة متهمين اثنين بالانضمام إلى جماعة حازمون الإرهابية بإعدامهما شنقاً، وعاقبت اثنين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وقضت ببراءة متهم واحد، وذلك في القضية رقم 3257 لسنة 2023 جنايات المرج.