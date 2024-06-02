الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة أموال من مكتب بريد أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع فيسبوك متضمناً الادعاء بسرقة مبلغ مالي من داخل مكتب بريد أسوان.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو تضمن الادعاء بسرقة مبلغ مالي من داخل مكتب بريد أسوان.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات أو محاضر محرر في هذا الشأن وبالانتقال لمكتب البريد المشار إليه تم التقابل مع (مسئول بهيئة بريد أسوان) وقرر بقيام (أمين العهدة بمكتب البريد "محل الواقعة") بإبلاغه اكتشافه سرقة مبلغ مالي من عهدته حوالي (11.5 ألف جنيه) من داخل المكتب واتهامه الأخير باختلاس المبلغ من عهدته.

تم ضبط أمين العهدة المذكور وبمواجهته أقر بقيامه باختلاس المبلغ المُشار إليه، وافتعاله واقعة السرقة خشية افتضاح أمره، وأرشد عن المبلغ المالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.