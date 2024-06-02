تأجيل محاكمة متهم في قضية "حرق كنيسة بكفر حكيم" لـ20 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمود عطية السيد أبوحمد، والصادر ضده حكم غيابيا بالسجن المؤبد وغرامة قدرها 20 ألف جنيه في القضية المعروفة إعلامياً بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة، لجلسة 20 يوليو؛ للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي، ومحمـود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد.

والجدير بالذكر أن المتهمين جميعا في هذة القضية صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين وألقي القبض على بعضهم مؤخراً فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.