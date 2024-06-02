أخبار مصر

هددوه بسلاح ناري.. ضبط 4 متهمين سرقوا طالب بالإكراه في القليوبية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 4 أشخاص؛ لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة أحد الأشخاص بالقليوبية.

تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من (طالب- مقيم بالقاهرة) أنه حال قيامه بسحب مبلغ مالي من ماكينة صراف آلي بدائرة القسم، فوجئ بقيام 4 أشخاص يستقلون مركبة توكتوك بالتوقف بجواره وقام أحدهم بتهديده بسلاح ناري والاستيلاء منه على (دراجته النارية - هاتفه المحمول - مبلغ مالي).

بإجراء التحريات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 عاطلين، سائق توكتوك) واعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن (الدراجة النارية- الهاتف المحمول- جزء من المبلغ المالي) وكذا (فرد محلي – طلقات - مركبة توكتوك) المستخدمين في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا