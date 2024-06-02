بـ 2.8 مليون جنيه.. ضبط متهمين بحوزتهم 400 طربة حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 4 عناصر إجرامية بنطاق محافظتي "الإسكندرية، الشرقية" وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، قُدرت قيمتها المالية بقرابة 3 مليون جنيه.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتي أمن (الإسكندرية، الشرقية) أفادت قيام عدة عناصر إجرامية بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبط 4 متهمين بحوزتهم (400 طربة لمخدر الحشيش وزنت 40 كيلو جرام).

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2.800 مليون جنيه) تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك ادراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.