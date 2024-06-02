تحذيرات جديدة من أدوية "غير مطابقة للمواصفات" بالأسواق.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تحذيرات جديدة للمطالبة بسحب تشغيلات من عقارات "غير مطابقة" للمواصفات، موجهة بوقف تداول تلك التشغيلات.

ففي منشورها رقم 33 لسنة 2024، وجهت الهيئة بسحب التشغيلة رقم "2304012" من دواء "YOSERFLOXIN 100MG/ML oral solution"، لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء.

ويستخدم الدواء كمضاد للاكتئاب، ولعلاج مجموعة واسعة من الاضطرابات النفسية.

كما طالبت الهيئة في منشورها رقم 34 لسنة 2024، بوقف تداول وسحب التشغيلة رقم 22307 من دواء "Westbreath 0.5mg FCT"؛ لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء.

ويُستخدم هذا العلاج كمضاد للالتهاب وتقليل التورم في الرئتين وتخفيف تفاقم أعراض مرض الانسداد الرئوي.

وأكدت هيئة الدواء أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول هذه المستحضرات بشكل عام.

وأشارت هيئة الدواء إلى أنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلي، يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية، سواءً بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

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