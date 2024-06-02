شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية.. بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، وأشارت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إلى أن نِسب العينات العشوائية لمواد الشهادة الإعدادية جاءت مبشرة.

وأعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن العينات العشوائية لتصحيح المواد الامتحانية للشهادة الإعدادية جاءت مبشرة جدا بنسب مرتفعة في جميع الإدارات حيث بلغت نسبة مادة اللغة العربية 90.4 % ، أما اللغة الإنجليزية فقد بلغت نسبتها 91%، فيما بلغت نسبة الحاسب الآلي 95.5%، وبلغت نسبة الرياضيات في العينة نسبة 97 % وكذلك مادة العلوم 97 % ، في حين أن الدراسات الاجتماعية بلغت 93.5%.

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نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

وأكَّد مدير المديرية في تعليماته لمديري عموم الإدارات وجميع لجان تقدير الدرجات ولجان النظام والمراقبة بالإدارات التعليمية التسع بالدقة التامة في أعمال التصحيح والمراجعة ومراجعة الجزئيات ورصد الدرجات في الشيت الورقي والإلكتروني وتغليب مصلحة الطالب ،وقام مدير المديرية بجولة تفقديّة لمركز تقدير الدرجات ولجنة النظام والمراقبة بإدارة شرق بحضور جلال عيد مدير عام الإدارة.

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