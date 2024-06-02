شكرا لقرائتكم خبر عن "الرسمية الدولية بالمقطم" تنظم الحفل السنوى بانتهاء العام الدراسى...صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت إدارة المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم حفلها الثانوى الثانى بمناسبة الانتهاء من العام الدراسى لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، من خلال عروض مسرحية وفنية شارك فيها الطلاب.

وحرص حسنى السيد مدير المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم و طاقم العمل بالمدرسة تحت إشراف مدير عام العلاقات العامة بالمدرسة هبة عادل على مشاركة الطلاب حفلهم السنوى.

وشهد الحفل تقديم عروض مسرحية للطلاب بأهمية قبول الآخر و الالتزام بالصدق و الأمانة ، علاوة على عروض فنية تضمنت كل فئات المجتمع المصرى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعلنت حرصها علي تقديم خدمات تعليمية متميزة ذات جودة عالية من خلال إنشاء المدارس الرسمية الدولية ips، حيث سعت الوزارة إلي توسيع تجربتها في التعليم الحكومي الدولي، حرصاً منها علي تلبية جزء من حجم الطلب المتزايد من أولياء الأمور علي هذه النوعية من المدارس الرسمية الدولية IPS والتي تطبق المناهج البريطانية.

جانب من العرض الرياضى

طلاب الرسمية الدولية بالمقطم

جانب من الحفل

جانب من العرض

عرض العلوم للطلاب عرض العلوم للطلاب

جانب من الحفل السنوى لطلاب المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم

جانب من الحفل

كلمة مدير المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم

طلاب المدرسة

جانب من الحفل

جانب من الحفل

حفل انتهاء العام