شكرا لقرائتكم خبر عن السيد القصير: التشجيع على زراعة القصب بنظام الشتلات لترشيد المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمحطات شتلات القصب بحضور اللواء عصام جلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية، والدكتور هشام رجب استشارى المشروع وبعض قيادات الوزارة والشركة.

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وفى إطار المشروع القومى لتطوير قصب السكر باستخدام نظام الشتلات وفى ضوء المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس لتطوير الريف المصرى ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين.

وقال وزير الزراعة إن إنشاء محطات لإنتاج شتلات القصب يتم من خلاب تكنولوجيا جديدة مصرية بالكامل؛ حتى تكون نموذجاً يُحتذى للقطاع الخاص، وكذلك لتشجيع المزارعين على زراعة القصب بنظام الشتلات لزيادة الإنتاجية وترشيد المياه، وأيضاً فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر كسلعة استراتيجية مهمة، بجانب إمكانية استخدام الميكنة الزراعية فى زراعة وإنتاج محصول قصب السكر باستخدام الشتلات المعتمدة، وهو ما يوفر الجهد والمال وسهولة إجراء وتنفيذ العمليات الزراعية، فضلا عن أن إنشاء محطة إنتاج شتلات قصب السكر المعتمدة بكوم أمبو والصعايدة على أرض محافظة أسوان يفتح العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.