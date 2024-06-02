شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الإعلان عن اكتشاف بردية تعود للقرن الرابع تخص مسار العائلة المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس مينا إبراهيم مسئول لجنة السياحة والآثار برحلة مسار العائلة المقدسة إن العائلة المقدسة مرت بالعديد من المسارات ومنها منطقة كنائس حارة زويلة.

وأضاف خلال كلمته بالاحتفالية أن احتفالية اليوم لإلقاء الضوء على بردية تعود للقرن الرابع الميلادى وتحدد المدة التى مكثت فيها العائلة المقدسة فى منطقة حارة زويلة وهما يومان منذ أكثر من ألفين عام.

وتعد كنائس زويلة الأثرية أقدم كنيسة بالقاهرة وتباركت بزيارة العائلة المقدسة، وتضم مجمع كنائس السيدة العذراء مريم، ومار جرجس، وأبي سيفين والقديس صليب الجديد وديري السيدة العذراء ومارجرجس.