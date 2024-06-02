شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الإدارية يكرم الأعضاء المشاركين بمحاضرات التدريب القضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شَهدَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، وبحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، فعاليات حفل تكريم مستشارى الهيئة الذين ألقوا عدد من المحاضرات بمركز التدريب القضائي خلال الفترة من شهر يوليو 2023 وحتى يونيو الجارى 2024.

واستهلت فعاليات حفل التكريم، بكلمة المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائى، والتى رحب فيها الحضور، معربًا عن بالغ شكره وتقديره لرئيس الهيئة، لافتا إلى أهمية توجيهاته بضرورة التدريب الدائم والمستمر ودعم السادة الأعضاء فى كافة المناحى القانونية والقضائية والثقافية، والتى كان لها أبلغ الأثر تطوير وازدهار أداء العمل بمركز التدريب خلال العام القضائى 2023/2024، حيث تم إعداد قرابة الستين دورة تدريبية فى شتى المجالات، بالتعاون مع أكثر من جهة متميزة، سواءً بنظام الحضور الفعلى أو الافتراضى أو الهجين، بخلاف ورش العمل والندوات، شارك فيها ما يزيد عن 3700 عضو نيابة من كافة الدرجات، مما ساهم فى الارتقاء بالأداء المهنى لأعضاء النيابة الإدارية، وانعكس أثره على أدائهم لعملهم وتحقيق نسبة إنجاز غير مسبوقة فى تاريخ النيابة الإدارية عن العام القضائى 2023، كما وَجَّهَ الشكر والتقدير لكافة المحاضرين على مدار العام القضائى، والذين تم تكريمهم اليوم وفقًا للضوابط المحددة من قبل رئيس الهيئة.

من جانبه وجه رئيس هيئة النيابة الإدارية، التحية للسادة الحضور، معربًا عن تقديره لمركز التدريب القضائى وما قام به من دور بالغ الأهمية فى تدريب أعضاء النيابة الإدارية فى كافة المجالات، وأكد على أهمية التدريب المستمر لأعضاء النيابة الإدارية من كافة الدرجات، ودعم قدراتهم القانونية والثقافية وصقل خبراتهم القضائية؛ بما ينعكس أثره على أدائهم لرسالتهم المقدسة فى تحقيق العدالة، وحَثَّ عباس الحضور على أهمية الاطلاع والمعرفة بشكل دائم ومستمر، والاطلاع على كافة المستجدات التى تطرأ على الساحة القانونية والقضائية فى المجالات ذات الصلة.

وفى ختام الحفل كرم رئيس النيابة الإدارية كلا من المستشار محمد كمال عبد السلام أبو عجوة نائب رئيس الهيئة، المستشار الدكتور محمد إبراهيم الحسينى عطوة نائب رئيس الهيئة، المستشار حسن محمد عبد الرحمن حسانين عراقى نائب رئيس الهيئة، المستشار محمد عبد الهادى عمر إسماعيل نائب رئيس الهيئة، المستشار باسم الفاروق أسامة صبرى نائب رئيس الهيئة، المستشار الدكتور عمرو محمد توفيق فريد علام نائب رئيس الهيئة، المستشار محمد سمير أحمد حلمى نائب رئيس الهيئة، المستشار سعد محمد خليل سعد نائب رئيس الهيئة، المستشار أحمد عبد الستار محمود أحمد نائب رئيس الهيئة، المستشار الدكتور خالد أبو الوفا محمد الوكيل العام الأول، المستشار الدكتور محمد أحمد على الوكيل العام الأول، المستشار عصام كمال حماد عطية أبو الروس الوكيل العام، المستشار شادى حامد مصطفى الجعبرى الوكيل العام، المستشار عبد المنعم مجدى عبد المنعم الصيفى رئيس نيابة من الفئة "ب".

كما تم تكريم أعضاء مركز التدريب القضائى برئاسة المستشار أيمن نبيل مدير المركز، " المستشار هشام كمال قطب نائب رئيس الهيئة، المستشارة دينا فاروق عبد القادر الوكيل العام الأول، المستشارة شيرين عبد الناصر خطاب الوكيل العام الأول، المستشارة الدكتورة داليا مجدى عبد الغنى الوكيل العام، المستشار عطا محمود عطا عمار الوكيل العام.

كما قام رئيس الهيئة أيضا بتكريم أعضاء الجهاز الإدارى بالمركز "رشا سامى فهمى، هدى على نصير، سماح سيف الدين حسين، تامر حسنين فهمى، محمد سعد محمد، مها أيمن عبد الله، مصطفى سيد محمود، محمد رجب عمر.