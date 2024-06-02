شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء يقدمون واجب العزاء في والدة وزيرة الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجموعة من الوزراء على تأدية واجب العزاء في السيدة نوال محمد أحمد، والدة وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، والتي رحلت عن عالمنا الخميس الماضى، وذلك بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.

وقد أدى واجب العزاء كل من المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام عبد الغني عبد العزيز آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازي وزير التعليم، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والفريق محمد عباس حلمي هاشم وزير الطيران، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وكانت السيدة نوال محمد أحمد، والدة وزيرة الثقافة قد انتقلت إلى رحمة الله تعالى، مساء الخميس الماضي، ونعاها عدد من المثقفين والمؤسسات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة ومؤسسات أخرى، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.