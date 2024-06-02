شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: رئيس الوزراء يستعرض جهود وزارة التعليم لسد عجز المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم تطرق لمناقشة اجراءات سد العجز في المعلمين، وشهد استعراض كافة الجهود التي تقوم بها وزارة التعليم لسد الفجوة من خلال العديد من الإجراءات.

وأضاف محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن مناقشة الإجراءات تتضمن الحديث عن تعيين 30 ألف معلم بصورة سنوية لمدة 5 سنوات، ومتابعة تعيين الدفعات الأولى والثانية والاجراءات المرتبطة في تعيين الدفعة الثالثة.

وتابع: "تستمر الجهود المبذولة لسد العجز المعلمين من خلال أيضا تعيين معلمين بالحصة وجزء من عملية سد الفجوة ستعتمد على التنسيق بين وزراتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي للاعتماد على طلاب الخدمة العامة".

وأوضح، أن اجتماع اليوم اهتم بتطوير العملية التعليمة وخاصة الثانوية العامة والهدف تحقيق النفع العام للطلاب ورفع المعاناة عن كاهل الأسر وربط العملية التعليمية بسوق العمل والتنافسية.

