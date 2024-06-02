شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء فى والدة وزيرة الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتقديم واجب العزاء للدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة فى وفاة والدتها، التي رحلت عن عالمنا الخميس الماضى.

وكانت السيدة نوال محمد أحمد، والدة وزيرة الثقافة قد انتقلت إلى رحمة الله تعالى، مساء الخميس الماضي، ونعاها عدد من المثقفين والمؤسسات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة ومؤسسات أخرى، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.