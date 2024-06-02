شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الألمانى يعلن مقتل ضابط متأثرا بجروحه في عملية طعن "مانهايم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، وفاة ضابط في قوات الشرطة الألمانية، متأثرا بجروحه، في عملية طعن نفذها شخص مجهول الهوية الأسبوع الماضي، في منطقة مانهايم.



وكتب شولتس على منصة أكس، "إنني أشعر بحزن عميق لوفاة ضابط الشرطة الشجاع متأثرا بجراحه الخطيرة بعد الهجوم المروع في مانهايم".



وقال: إن التزامه بسلامتنا جميعًا يستحق أعلى التقدير، وفي هذه الساعات المريرة، مشاعري مع عائلته ومع كل من ينعي فقدانه".



والجمعة الماضية، أصيب عدة أشخاص في حادث طعن بسكين في مدينة مانهايم الألمانية، بينهم رجل شرطة كان يعمل على توقيف المهاجم، بحسب وسائل إعلام ألمانية.