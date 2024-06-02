قضايا الدولة تحسم قضية السفينة "أواسيس".. وتحصل على حكم قضائي بـ3.5 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم نهائي لصالح إحدى الوزارات بمبلغ 3.500.500 دولار وبصحة وتثبيت الحجز التحفظي على السفينة أواسيس 1 OASIS 1.

ترجع وقائع النزاع إلى أن هيئة قضايا الدولة أقامت نيابة عن القوات البحرية، الدعوى رقم 263 لسنة 2020 اقتصادي الإسكندرية بطلب، الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا له بصفته حسبما ورد بالطلبات الختامية المبلغ المشار إليه التي تكبدتها القوات البحرية وصحة وتثبيت الحجز التحفظي على السفينة التجارية أواسيس1 OASIS 1.

بجلسة 28‏/11‏/2023 حكمت المحكمة برفض الدعوى وبرفع الحجز الموقع على السفينة أواسيس1 OASIS 1، ولم يلق ذلك الحكم قبولاً لدى هيئة قضايا الدولة فقامت بالطعن على ذلك الحكم نيابة القوات البحرية بالاستئناف رقم 1 لسنة 17ق استئناف اقتصادي الإسكندرية، وبجلسة 2‏/4‏/2024 حكمت المحكمة في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا: بإلزام المستأنف ضدهم من الأول إلى الثالث بالتضامن فيما بينهم بأن يودوا للمستأنف بصفته مبلغ 3,500,500 دولار أمريكي، وبصحة وتثبيت الحجز التحفظي على السفينة أواسيس1 OASIS1.

وصرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، بأن الحكم جاء تأسيسًا على ما قدمته هيئة قضايا الدولة من أوجه وأسباب وأسانيد مؤيدة للدعوى أمام محكمة أول درجة، وما قدمته في الاستئناف المشار إليه من دفاع؛ وبذلك يكون الحكم بعد تنفيذه سيترتب عليه إنعاش الخزانة العامة بمبلغ 3,500,500 دولار أمريكي، وهو ما يعادل مبلغ مائة وثمانون مليون جنيه مصري.