نجاة فنانة ورئيس نادي من الموت ولغز ضحية علاقة مشبوهة.. الجيزة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

3 حرائق شهدتها محافظة الجيزة اليوم الأحد لم تسفر عن وفيات فيما انتشل فريق إنقاذ نهري جثة غريق وتكثف المباحث الجنائية لكشف غموض جثة رضيع بالشارع.

البداية من شارع مراد دائرة قسم الجيزة، حريق محدود اندلع داخل شقة الفنانة سمية الألفي نتيجة ماس كهربائي، ما أسفر عن إصابتها بحالة اختناق وإسعافها بموقع الحادث.

مدينة السادس من أكتوبر شهدت حريقين الأول داخل مول تجاري والثاني تفحمته بنيرانه سيارة رئيس مجلس إدارة أحد الأندية دون خسائر في الأرواح.

من أكتوبر إلى شوارع بولاق الدكرور غرب المحافظة، يفحص ضباط المباحث كاميرات المراقبة لتحديد هوية متهم تخلص من جثة رضيع حديث الولادة داخل كيس بلاستيك.

جنوب المحافظة، انتشل رجال الضفادع البشرية جثة غريق فارق الحياة بإسفكسيا الغرق بعدما جرفه التيار وعدم إجادته السباحة وتم إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى.