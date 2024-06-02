"ولع في نفسه بالبنزبن".. مأساة شخص في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شرع رجل في التخلص من حياته بطريقة مأساوية، سكب على جسده بنزين وأشعل النار في نفسه وسط ذهول جيرانه بكرداسة شمال قطاع أكتوبر.

تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات خمسيني مصابا بحروق متفرقة بالجسم.

انتقل المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث كرداسة إلى محل إقامته، وتبين بالفحص أن "أشامة الغنام" 53 سنة، حاول التخلص من حياته بسكب كمية من البنزين على جسده قبل أن يضرم في نفسه النيران؛ بسبب مروره بأزمة نفسية.

أسرع الأهالي بنقله إلى مستشفى إمبابة العام، وتبين إصابته بحروق متفرقة من الدرجة الثانية، ويتلقى العلاج تحت إشراف الأطباء وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.