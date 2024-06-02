الداخلية تعلن كواليس ضبط المتهم باستغلال الفتيات القاصرات في ممارسة الدعارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على متهم باستغلال الفتيات القاصرات فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد؛ أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – بمحافظة الإسكندرية) بإستغلال الفتيات القاصرات فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب والترويج لنشاطه الإجرامي عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبصحبته (3 سيدات "إحداهن لها معلومات جنائية") وبحوزتهم (3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتواء أحدهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى ) ..و بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.