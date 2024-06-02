"خلصت عليه بمساعدة شقيقه".. قرار جديد ضد المتهمة بقتل زوجها في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة عامل وربة منزل لاتهامهما بإنهاء حياة شقيق الأول بسبب خلافات عائلية بالصف، لجلسة 9 يوليو المقبل.

وجاء في أمر إحالة في القضية رقم 1771 لسنة 2024 جنايات الصف المقيدة برقم 1445 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين "أ. ص" و"ب. ع"، قتلا المجنى عليه شقيق الأول وزوج الثانية عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقد العزم المصمم على قتله.

وأضاف أمر الإحالة: أعدوا لذلك الغرض سم دسته له المتهمة الثانية، وما أن خارت قواه وظهرت عليه علامات الإعياء استتبعا ذلك بتطويق عنقه بقطعة قماش قام بجذب طرفيها بكامل قواهما قاصدين من ذلك قتله، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.