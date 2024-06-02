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إمام مسجد عمرو بن العاص لطلاب الثانوية: "مهما غشيت ونجحت هتسقط" -فيديو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
وجّه الشيخ يسري عزام، إمام مسجد عمرو بن العاص، رسالة إلى الطلاب في الامتحانات، لتجنب الوقوع في فخ الغش للحصول على درجات عالية، قد تكون مقدمة لسلسلة من الفشل في المستقبل.

وقال عزام، خلال حواره ببرنامج مع الناس، والمُذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: أوعى تغش مهما تغش وتنجح وتحقق نجاح هيكون مصيرك الرسوب في كل حياتك مهما عليت هتكون فاشل.

وأضاف: الرسوب المؤجل، لأنك بتضيع تعب اللي ذاكر، لأن اللي لم يذاكر هيأخد حق غيره، لازم الإنسان يتعلم دون غش.

وتابع إمام مسجد عمرو بن العاص أن الإمام الشافعي قال في إحدى قصائده: أَخي لَن تَنالَ العِلمَ إِلّا بِسِتَّةٍ، سَأُنبيكَ عَن تَفصيلِها بِبَيانِ ذَكاءٌ وَحِرصٌ وَاِجتِهادٌ وَبُلغَةٌ، وَصُحبَةُ أُستاذٍ وَطولُ زَمانِ.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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