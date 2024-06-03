شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: لدينا 5666 مولودًا يوميًا بمعدل 4 أطفال كل 4 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن ملف السكان ضمن مسئوليات وزارة الصحة والسكان، والدستور نص بأن الدولة لابد أن تعمل على الحد من الزيادة السكانية، والنمو السكاني يجب أن يتناسب مع النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن هناك أكثر 5600 مولود يوميًا ويضاف هذا العدد للمنظومة الاجتماعية، وفي كل ساعة هناك 233 مولود جديد.

وأشار "عبدالغفار"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، إلى أنه لابد أن يتم التفكر في أن كل مولود جديد كم يحتاج من جرعات تطعيم أو فصل مدرسي أو سرير أو وظائف وهذا دليل على الإجهاض الذي من الممكن أن ينم عن الزيادة السكانية، متابعًا: "منذ عام 1955 حتى الآن زادت مصر 83 مليون نسمة وألمانيا 11 مليون وإيطاليا 10 ملايين"، مشددًا على أن هذا عبئًا كبيرًا على الدولة المصرية.

وأضاف وزير الصحة، أن الحد من الزيادة السكانية جزء أساسي من مهام الدولة والنمو السكاني يجب ان يتناسب مع نظيره الاقتصادي، مفيدا بأن لدينا 5666 مولود يوميا بمعدل 4 مواليد كل 4 دقائق، موضحا أننا نحتاج عدد كبير من الأطباء لخدمة هذا العدد من المواطنين، ومنظومة السكان مرتبط ببعضها البعض وهناك تأثير للنمو السكاني على كافة مناحي الحياة.

