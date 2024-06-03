شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يستقبل خريجي 3 كليات جامعات لعقد مقابلات وظيفة مندوب مساعد غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ مجلس الدولة غدا الإثنين الموافق 3 يونيو، المقابلات الشخصية للمتخلفين عن موعدهم من خريجي كلية الحقوق جامعات بني سويف والزقازيق وفاروس من دفعة 2023 كأول الاختبارات التي تعتبر أولى اختبارات الصلاحية للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.



وتجرى المقابلات الشخصية لكل جامعة على حدة وفقاً للجدول المعلن لكل جامعة والذي يتمّ تبليغ كل مرشح للوظيفة برسالة نصية على هاتفة المحمول، وتشمل هذه المقابلات الذكور والإناث.



ويشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة توافر الشروط العامة المنصوص عليها قانونا، إضافة إلى ما يلي:



1- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.



2- أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.



3- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة للحصول على تلك الوظيفة القضائية وفقا لما تقدره اللجنة، وأن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.



