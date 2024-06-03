شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة العذراء مريم الأثرية بزويلة تكرم محمد الأحمدى لتميزه فى تغطية مسار العائلة المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت كنيسة العذراء مريم الأثرية بحارة زويلة الزميل محمد الأحمدى مسئول ملف الكنيسة باليوم السابع، وذلك لتميزه فى تغطية احتفالية رحلة مسار العائلة المقدسة، حيث تعتبر الكنيسة إحدى هذه المسارات بالإضافة إلى 20 مسار أخر.

وجاء التكريم خلال احتفالية نظمتها الكنيسة مساء اليوم لإلقاء الضوء على بردية تعود للقرن الرابع الميلادى وتحدد المدة التى مكثت فيها العائلة المقدسة فى منطقة حارة زويلة وهما يومان منذ أكثر من ألفين عام.

وتعد كنائس زويلة الأثرية أقدم كنيسة بالقاهرة وتباركت بزيارة العائلة المقدسة، وتضم مجمع كنائس السيدة العذراء مريم، ومار جرجس، وأبي سيفين والقديس صليب الجديد وديري السيدة العذراء ومارجرجس.



تكريم الزميل محمد الأحمدى