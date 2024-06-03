شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا والأدوية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة الدكتور هشام شرارة مدير الإدارة من ضبط محاولتى تهريب كمية من مخدر الماريجوانا والأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 ولائحته التنفيذية رقم430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار بروكسل - بلجيكا اشتبه أبو القاسم ممدوح مأمور اللجنة الجمركية فى راكب بلجيكى الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد جمال صلاح مأمور الفحص وأحمد جمال حامد مدير إدارة الفحص فتم تأكيد الاشتباه.

وقام أحمد مسعود وطارق منصور مأمورى الحركة وعمر قرشى البارودى رئيس القسم بتفتيش حقائبه فتبين وجود كمية من نبات الماريجوانا المخدر مخبأة فى أماكن يصعب الوصول اليها.

وفى المحاولة الثانية اشتبه إبراهيم عبد الحكيم مأمور اللجنة الجمركية فى راكب يونانى الجنسية قادم من مطار أثينا الدولى - اليونان أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عمر محمد ناصر وأحمد جمال مدير عمليات الفحص بالأشعة فتم تأكيد الاشتباه.

وتم تكليف أيمن ربيع تونى مأمور الجمرك وهيثم خلف الله أبو زيد رئيس القسم بتفتيش حقائبه فتبين وجود كمية من الأدوية البشرية داخل حقائب الراكب وكمية أخرى من نفس النوع داخل جيوب الجاكت الخاص به.

وقام بالجرد والتحريز مصطفى حسن ومصطفى مختار ومحمد حسام وعبدالله شريف بحضور عبد المحسن عبده بالأمن الجمركى وأحمد عادل بمكافحة التهرب الجمركى.

وقرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط الجمركى رقمى ٤١ و٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض بعد العرض على عمر خليفه رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية.

ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.



مخدر الماريجوانا