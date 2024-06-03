"الصيف بيخبط على الباب".. الأرصاد: موجة حر شديدة تضرب البلاد وتوقعات بامتدادها لأسبوع مقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس التي ستشهدها البلاد في الفترة المقبلة.

وخلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، على قناة "etc"، أوضح القياتي أن البلاد ستتأثر بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة يبدأ من اليوم ويستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي وأيام الأسبوع المقبل.

ووصف القياتي الحالة الجوية بأن "الصيف بيخبط على الباب"، متوقعًا ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة مصحوبًا بنشاط للرياح، مما يمهد لموجة حارة جدًا ستستمر لفترة طويلة.

وأكد عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على أن هذا الارتفاع في الحرارة ليس عابرًا، بل سيبقى حتى بدايات الأسبوع التالي، حيث ستسجل الحرارة مستويات عالية.

وأرجع القياتي هذه الظاهرة إلى الكتل الهوائية القادمة من مناطق شديدة الحرارة، بالإضافة إلى وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يسهم في دفع درجات الحرارة للارتفاع بشكل إضافي. ونصح بأخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه الموجة الحارة المتوقعة.