أستاذ اقتصاد: موازنة 2025 قاسية جدا وتمثل انعكاسات لسياسات خاطئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قالت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الموازنة العامة للسنة المالية 2024-2025، قاسية جدا وتظهر نقاط كثيرة تمثل انعكاسات لسياسات خاطئة.

وخلال مداخلتها الهاتفية في برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يُقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على شاشة سي بي سي، شددت الحماقي على أن الموازنة تكشف عن تحديات كبيرة وتعكس وطأة السياسات السابقة.

وأشارت الحماقى، إلى أن أرقام الدعم بالموازنة العامة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مؤكدة أن خفض الدعم يتطلب تمكين المواطنين اقتصاديًا أولًا، كما حدث في الصين من خلال توسيع الفرص التصديرية والاعتماد على المشروعات الصغيرة.

وتوقعت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن يؤدي التحسن الاقتصادي المنشود، كما في حالة صفقة رأس الحكمة، إلى ارتفاع الأسعار بما يفاجئ العامة.

وأبدت الحماقي قلقها من الزيادات المتتالية في حجم الدين العام، موضحة أن الدولة مقدمة على إنفاق 1.8 تريليون جنيه لخدمة الدين العام خلال العام المالي المقبل، مما يستوجب تقييمًا وتدقيقًا للنفقات واستراتيجيات الاقتصاد الكلي.