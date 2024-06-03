تراجع ملحوظ في النمو السكاني.. وزير الصحة يكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن النمو السكاني في مصر شهد تحسنا كبيرا على مدار السنوات العشر الماضية، قائلا: "منذ 2014 وحتى الآن حققنا انخفاضاً بنسبة 0.8%".

وقال عبد الغفار، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال: "في 2014 كان معدل الخصوبة للسيدة 3.4 طفل خلال سن الإنجاب، وحالياً انخفض إلى 2.8 بل وهبط إلى 2.6 ما يعني تحسن شديد في عدد المواليد ونسب الإنجاب لتتراجع الزيادة السكانية مع تحسن الخدمات الصحية إلى 1,4 مليون نسمة سنوياً بدلاً من 2 مليون".

أضاف وزير الصحة، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة والذي تم إطلاقه بتوجيهات الرئيس السيسي وشمل قطاعات الدولة المختلفة كان له دور كبير في التوعية، لافتاً إلى العديد من الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الدولة لتخفييض معدلات النمو السكاني أبرزها توفير وسائل تنظيم الأسرة الآمنة وحملات التوعية بدءاً من المدارس والجامعات ودور الأزهر والكنيسة أيضاً.

وأشار وزير الصحة، إلى أن الرسالة الحالية لا تستهدف تقليل عدد الأطفال بقدر التوعية بأهمية الخصائص السكانية وتأثير تنظيم الأسرة الإيجابي الذي يعطي مساحة للتربية والاهتمام النفسي والاجتماعي بالأطفال والصحة الإنجابية.

وأكد عبد الغفار، أنه يتم استهداف تحقيق نسبة الإحلال أو العائد الديموجرافي الذي يتحقق بإنجاب طفلين لكل أسرة لنصل بعد 10 إلى 15 عام أن تتساوي معدلات الوفيات مع المواليد.