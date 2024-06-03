شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: استمرار معرض خير مزارعنا لأهالينا بالدقى حتى وقفة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للمتابعة والمشرف العام على المنافذ، أن معرض خير مزارعنا لأهالينا المقام بالمتحف الزراعى بالدقى على هامش معرض زهور الربيع مستمر حتى وقفة عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا كبيرا من المواطنين وإشادة واسعة بالمعرض.

وأضاف صالح لليوم السابع، أن المعرض مفتوح من 10 صباحًا حتى 10 مساء، ويوفر جميع السلع الغذائية الأساسية بالكميات التى يحتاجها المواطن وأسعار مخفضة نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية حيث يتم طرح السلع من المزارعين رأسًا إلى المواطنين دون وسطاء وبالتالى فإن الأسعار تكون مخفضة عن السلع المطروحة بالأسواق بنسبة كبيرة.

من جانبه، قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الدولة مستمرة وتوجيهات القيادة السياسية واضحة ومتابعة رئيس الوزراء الدائمة مع كل الجهات الفاعلة وذات الصلة بكميات مناسبة لا مغالاة فيها ومعلنة، مشيرًا إلى أنه يوجد به سلع عديدة ومتنوعة ومناسبة فيها تخفيض كبير .

جدير بالذكر، أن المعرض يتوفر فيه جميع الأصناف التى يحتاجها البيت المصرى ، أسعار المنتجات مخفضة، ويساهم القطاع الخاص بنسبة 20% من المعروض، بينما وفرت قطاعات وزارة الزراعة 80% من السلع مما يسهم فى انخفاض اسعار المنتجات.