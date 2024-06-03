شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك: تراجع الأسعار تراوح من 15 إلى 20 % فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إن حقوق المستهلك تعني ضمانه سلعة ذات جودة جيدة، وأن يأخذ بها فاتورة معترف بها، تحتوى على اسم المورد والسجل التجاري والرقم الضريبي والعنوان، حتى يتم البحث عنه بعد ذلك.

وتابع السجيني خلال لقائه عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي انخفاض الدولار يؤدي إلى رجوع الأسعار بمعنى أن التسعير وصل في مرحلة سابقة لـ70 والآن يتم تسعيره على 46، وأن نزول الأسعار تراوح من 15 لـ20 %، في الأسواق، والاستجابات في نزول الأسعار يختلف من سلعة لأخرى.

وأردف أن استجابات نزول الأسعار تختلف من محافظة لأخرى، مشيرا إلى أن الاستجابة في انخفاض الأسعار في الدواجن والأسماك والبيض، ليس التي ننتظرها.