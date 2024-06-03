شكرا لقرائتكم خبر عن طرح اللحوم الضانى بـ320 جنيهًا للكيلو فى معرض خير مزارعنا لأهالينا بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح وزارة الزراعة واستصلاح واستصلاح الاراضى ، لحوم ضانى بسعر 320 جنيهًا للكيلو، يوميًا فى معرض " من خير مزارعنا لاهالينا " المقام بالمتحف الزراعى بالدقى على هامش معرض زهور الربيع ، والذى يستمر حتى وقفة عيد الأضحى.

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، إن الدولة مستمرة وتوجيهات القيادة السياسية واضحة ومتابعة رئيس الوزراء الدائمة مع كل الجهات الفاعلة وذات الصلة بكميات مناسبة لا مغالاة فيها ومعلنة ، مشيرًا إلى أنه يوجد فيه سلع عديدة ومتنوعة ومناسبة فيها تخفيض كبير .

من جانبه قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للمنافذ والمتابعة، إنه يتم ضخ كميات كبيرة من السلع يوميًا للتيسير على المواطنين قبل حلول عيد الأضحى المبارك ، مشيرًا الى ان المعرض يشهد إقبالًا كبيرا من المواطنين وإشادة واسعة بإقامته في هذا التوقيت وأن المعرض مفتوح من 10 صباحًا حتى 10 مساءًا .

وأوضح أن جميع السلع الغذائية الأساسية متوفرة فى المعرض بالكميات التى يحتاجها المواطن وأسعار مخفضة نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية حيث يتم طرح السلع من المزارعين رأسًا إلى المواطنين دون وسطاء وبالتالى فإن الأسعار تكون مخفضة عن السلع المطروحة بالأسواق بنسبة كبيرة.

