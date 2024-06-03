شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف الأوقات المطلوب فيها غسل اليدين أثناء أداء مناسك الحج.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان الأوقات التي يجب فيها غسل اليدين أثناء التواجد لأداء مناسك الحج.

ووفقا لوزارة الصحة والسكان تشمل هذه الأوقات :-

قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام

١- بعد السعال أو العطس

٢- بعد استخدام دورة المياه

٣- عند الذهاب إلى محل الإقامة

٤- بعد لمس القمامة



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وكشفت وزارة الصحة والسكان عن خطة الرعاية الصحية والوقائية والعلاجية للحجاج فى السعودية والتى تقدم بالمجان لجميع المترددين على مراكز الخدمة الطبية التابعة للبعثة الطبية.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم تخصيص 11 عيادة للبعثة الطبية المصرية للحج، لتقديم خدمات الكشف وصرف علاج «مجانا» للحجاج المصريين، خلال موسم الحج لعام «2023 مـ - 1444 هـ».