شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 30 بئرا جوفية لتوفير مياه الشرب فى تنزانيا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أن هناك علاقات طيبة مع تنزانيا على كل الأصعدة، حيث يمثل نهر النيل شريان الحياة الذى يربط جميع دول الحوض معاً، وأن مصر طالما لعبت دوراً رائداً لدعم أواصر التعاون بين دول حوض النيل من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف .

وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل موقف المشروعات التى يتم تنفيذها بين البلدين تحت مظلة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين:

1- تم إنشاء 30 بئرا جوفية في العديد من المناطق النائية لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني دولة تنزانيا الشقيقة .

2- تم الاتفاق على الاستمرار فى تفعيل مواد مذكرة التفاهم لحفر 30 بئرا جوفية أخرى وتنفيذ 2 سد لحصاد مياه الأمطار طبقا لمتطلبات الجانب التنزانى .

3- دعوة تنزانيا للمشاركة فى مبادرة AWARe لتوفير تمويلات لتنفيذ مشروعات للتكيف في قطاع المياه.

4- يمكن استفادة تنزانيا من الدورات التدريبية التى يقدمها "المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي.