بدون إصابات.. حريق في الطابق الخامس بمستشفى مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

اندلع حريق في الطابق الخامس بمستشفى مدينة نصر الدولي، دون وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل مستشفى مدينة نصر الدولي.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق مدفوعة بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وقامت قوات الحماية المدنية بفرض كوردون أمني لمحاصرة الحريق ومنع امتداده لباقي أرجاء المستشفى.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب داخل مخزن بالطابق الخامس بالمستشفى، كما تم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة عليه دون وقوع خسائر في الأرواح.