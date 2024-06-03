شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: توفير الدقيق لـ30 ألف مخبز لإنتاج الخبز المدعم يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الدقيق لأكثر من 30 ألف مخبز على مستوى محافظات الجمهورية لإنتاج الخبز المدعم يوميا لأصحاب البطاقات التموينية بمعدل 5 أرغفة يوميا لكل فرد مقيد على بطاقة التموين وبسعر 20 قرشا للرغيف ويستفيد من منظومة دعم الخبز ما يقرب من 71 مليون مواطن.

كما توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم للمطاحن، والتي تقوم بإنتاجه دقيق وتوزيعه على المخابز المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية حيث تحرص الوزارة على تأمين مخزون من القمح يكفى لفترات طويلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تأمين مخزون من كافة السلع الأساسية .