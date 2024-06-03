شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف بالإمارات.. تعرف على شروط وكيفية التقدم لفرص العمل والمرتبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل للمصريين بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى التخصصين التاليين: 3 مشرف عمال، و70 حداد مسلح، ويستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير كل المعلومات الخاصة بكيفية التسجيل، والأوراق اللازمة لذلك والمرتبات.

(1) شروط التقديم بالوظائف:

1- أن يكون سن المتقدمين للعمل على مهنة حداد مسلح من 25 إلى 40 سنة.

2- سن مشرف العمال من 40 إلى 50 سنة.

3- اجتياز اختبار تحديد مستوى المهارة على الحرف المطلوبة، الذى سيتم إجراؤه بديوان عام وزارة العمل.

(2) الأوراق المطلوبة:

1- صورة من جواز سفر ساري.

2- صور من المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة.

3- التسجيل للحصول على تلك الفرص من خلال موقع الوزارة الرسمي ، والدخول على الرابط التالى: https://egyres.manpower.gov.eg/Request/index.

(3) المرتبات:

- تبدأ من 1500 إلى 1700 درهم إماراتى لمهنة حداد مسلح.

- تتراوح بين 3500 إلى 4000 درهم لمهنة مشرف العمال حسب الخبرة.

(4) مدة العمل 8 ساعات يومياً، وساعات إضافية طبقاً للإنتاجية.

(5) يتم توفير مبيت مكيف للعمال، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل، وتأمين طبى.

(6) مدة التعاقد عامين.

(7) يتم التقديم على فرص عمل الإمارات بشكل مجانى بدون أى رسوم أو وسطاء.

(8) من المقرر أن يتم غلق باب التقدم لتلك الوظائف يوم 6 يونيو 2024 المقبل.

(9) سيتم التواصل مع المتقدمين هاتفياً من خلال الإدارة المختصة، وتحديد ميعاد لتسليم كافة الأوراق المطلوبة إلى الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة".