شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تصرف 10 كيلو دقيق مدعم شهريا من وزارة التموين.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الوقت الذي توفر فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا للرغيف وبحصة الفرد 5 أرغفة يوميا، تصرف أيضا الوزارة 10 كيلو دقيق مدعم شهريا بسعر 30 جنيها للفرد المقيد على البطاقة، وذلك كبديل عن الخبز المدعم لمن يريد الحصول على الدقيق، خاصة في المناطق التي يتواجد فيها مستودعات دقيق والتي غالبا في القرى وبعض المناطق في محافظات الوجه القبلي والبحري، حيث تصرف الوزارة كمية من الدقيق المدعم شهريا للفرد، وذلك للأسر التي ترغب في الحصول على الدقيق بدلا من حصة الخبز المدعم المقررة لهم.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية المدعمة لأصحاب البطاقات بجانب الخبز المدعم، وتبلغ حصة الفرد المقيد على بطاقة التموين من الخبز المدعم 5 أرغفة يوميا بما يعادل 150 رغيفا شهريا بسعر الرغيف 20 قرشا، وبسعر إجمالي 30 جنيها لعدد الـ 150 رغيفا، وهو نفس ثمن حصة المواطن من الدقيق المدعم وهو 10 كيلو شهريا في حال رغبة الفرد في الحصول على الدقيق بدلا من الخبز، كما توفر الوزارة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.